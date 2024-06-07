В НАТО не увидели угрозы от ядерных сил России

Адмирал Бауэр: НАТО не видит угрозы применения Россией ядерного оружия

Североатлантический альянс не видит угрозы применения Россией своего ядерного оружия. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр в интервью газете Washington Post.

«Хорошей новостью является то, что до сих пор в НАТО не видели никаких действий России в отношении ее ядерной готовности», — сообщил адмирал.

Он отметил, что в таком случае альянсу нет необходимости приводить в готовность свои силы.

Ранее Бауэр заявил, что НАТО не располагает силами на территории Украины и не планирует отправку туда военных. При этом Бауэр подчеркнул, что если одна страна альянса захочет отправить свои войска на Украину, то необходимо вынести этот вопрос на обсуждение всего блока.