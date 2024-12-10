Глава Минобороны Польши высказался о вводе войск НАТО на Украину

Глава МО Польши Косиняк-Камыш счел ввод войск НАТО на Украину спекуляцией

Заявления о возможном вводе военного контингента Североатлантического альянса на Украину для участия в конфликте являются спекуляциями. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«Заявления о якобы вводе войск НАТО на Украину — это все спекуляции. В данном случае слово "спекуляции" – наилучшее, потому появляются то одни, то другие предложения, потом еще какие-то», — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее Косиняк-Камыш говорил, что украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы. Он также отметил, что российские войска очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области и продвигаются вперед каждый день. Он подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость от конфликта.