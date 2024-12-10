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13:18, 10 декабря 2024Мир

Глава Минобороны Польши высказался о вводе войск НАТО на Украину

Глава МО Польши Косиняк-Камыш счел ввод войск НАТО на Украину спекуляцией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Wlodek / Reuters

Заявления о возможном вводе военного контингента Североатлантического альянса на Украину для участия в конфликте являются спекуляциями. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet.

«Заявления о якобы вводе войск НАТО на Украину — это все спекуляции. В данном случае слово "спекуляции" – наилучшее, потому появляются то одни, то другие предложения, потом еще какие-то», — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее Косиняк-Камыш говорил, что украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы. Он также отметил, что российские войска очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области и продвигаются вперед каждый день. Он подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость от конфликта.

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