Директор СВР Нарышкин: США из-за Украины теряют инициативу по всем фронтам

США из-за сосредоточенности на украинском конфликте теряют стратегическую инициативу во всех регионах. С таким заявлением в интервью журналу «Разведчик» выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — сказал глава разведведомства.

Нарышкин также допустил, что западные страны могут развязать «глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии».

Ранее в СВР сообщили, что США в 2025 году планируют провести президентские и парламентские выборы на Украине для смены руководства страны.