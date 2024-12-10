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10:14, 10 декабря 2024Мир

Глава СВР указал на потерю инициативы Штатами «на всех фронтах»

Директор СВР Нарышкин: США из-за Украины теряют инициативу по всем фронтам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США из-за сосредоточенности на украинском конфликте теряют стратегическую инициативу во всех регионах. С таким заявлением в интервью журналу «Разведчик» выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы», — сказал глава разведведомства.

Нарышкин также допустил, что западные страны могут развязать «глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии».

Ранее в СВР сообщили, что США в 2025 году планируют провести президентские и парламентские выборы на Украине для смены руководства страны.

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