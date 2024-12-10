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18:59, 10 декабря 2024Силовые структуры

Главу российского пивоваренного завода задержали за уклонение от уплаты налогов

В Ульяновске задержали главу пивзавода за уклонение от уплаты ₽3 млрд налогов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Ульяновске задержали генерального директора местной пивоваренной компании за уклонение от уплаты налогов и другие преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

По данным ведомства, с 2017 по 2022 годы бизнесмен уклонился от уплаты налогов на три миллиарда рублей. Он предоставлял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Контрагенты заключали фиктивные договоры и оформляли документы первичного учета. По ним занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Кроме того, деньги на счета организаций переводились под видом оплаты за приобретенные товары, которые на самом деле не поставлялись.

Задержанный от имени подконтрольных организаций покупал ценные бумаги, выдавал займы и совершал другие операции на миллионы рублей, чтобы легализовать деньги. Суд уже арестовал его имущество на три миллиарда рублей. Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»), пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере») и части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте предпринимателя.

Ранее суд в Самаре арестовал подозреваемых в коррупции местного жителя и бывшего сотрудника полиции.

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