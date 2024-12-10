Суд арестовал подозреваемых в коррупции российского бизнесмена и бывшего полицейского

В Самаре арестовали подозреваемых в коррупции бизнесмена и экс-полицейского

Суд в Самаре арестовал подозреваемых в коррупции местного жителя и бывшего сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 291 («Дача взятки») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 годы двое бизнесменов передали заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по области взятку в виде земельного участка с домом общей стоимостью не менее 3,722 миллиона рублей за покровительство в деятельности компаний.

По ходатайству следователя для бывшего сотрудника полиции и одного из взяткодателей суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Третий подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что бывшего российского депутата задержали за миллионную взятку.