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16:05, 10 декабря 2024Силовые структуры

Суд арестовал подозреваемых в коррупции российского бизнесмена и бывшего полицейского

В Самаре арестовали подозреваемых в коррупции бизнесмена и экс-полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Самаре арестовал подозреваемых в коррупции местного жителя и бывшего сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 291 («Дача взятки») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 годы двое бизнесменов передали заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по области взятку в виде земельного участка с домом общей стоимостью не менее 3,722 миллиона рублей за покровительство в деятельности компаний.

По ходатайству следователя для бывшего сотрудника полиции и одного из взяткодателей суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Третий подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что бывшего российского депутата задержали за миллионную взятку.

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