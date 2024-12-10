Госдума одобрила поправку о налоге на доходы с рекламы

«Ъ»: Госдума одобрила поправку о 3-процентном сборе за доходы от показа рекламы

Депутаты Государственной думы одобрили поправку в российское законодательство, согласно которой три процента дохода от показа рекламы в интернете должно отчисляться в бюджет. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Данный сбор будут взимать со всех распространителей рекламы в Сети. Иными словами, он коснется СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, а также посредников между ними и рекламодателями.

Отмечается, что данная поправка вызвала вопросы у юристов, которые не исключили рисков двойного сбора: как с площадки, на которой размещена реклама, так и с самого рекламного агента. Еще одно возможное последствие — рост цен на рекламные интеграции и перенос размещений на те ресурсы, которые не подпадают под действие новых правил.

В начале осени сообщалось, что за год средний доход российских блогеров резко упал. В среднем на 13 процентов. Эту динамику объясняют изменившимися рекламными стратегиями бизнеса. Он снижает расходы на традиционные рекламные кампании и повышает вложения в контекстную рекламу или собственный маркетинг.