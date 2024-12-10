Хлои Кардашьян появилась на публике без штанов

Американская телезвезда Хлои Кардашьян появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

40-летнюю предпринимательницу запечатлели вместе со своей 69-летней матерью Крис Дженнер у выхода из отеля Claridges в Лондоне. Так, Кардашьян предстала перед камерами в остроносых туфлях, боди, надетом поверх кружевных колготок, и шубе. На размещенных кадрах видно, что бизнесвумен решила отказаться от штанов.

Родственница Кардашьян, в свою очередь, предпочла надеть клетчатую мини-юбку, приталенный жакет и вельветовые сапоги с высоким голенищем, оформленные кожаным носом. Кроме того, она взяла с собой небольшую сумку и подвела глаза черным карандашом.

Ранее сообщалось, что пользователи сети сравнили откровенную фотосессию Хлои Кардашьян для издания Bustle с вечеринками скандального рэпера P.Diddy.