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13:57, 10 декабря 2024Россия

Художник вступилась за якобы оскорбляющего чувства верующих инопланетянина

Мультипликатор Орлова: пришелец в Дальнегорске — фантастика, а не мистика
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Художник-постановщик культового советского мультфильма «Тайна третьей планеты» Наталья Орлова вступилась за якобы оскорбляющего чувства верующих инопланетянина в Дальнегорске после обращения священника Русской православной церкви (РПЦ) Андрея Васякина к властям. Ее слова приводит «Ридус».

По словам Орловой, иерей неправильно определил пришельца, памятник которому установлен в Дальнегорске, как «демоническое существо». Она напомнила, что мультфильм «Тайна третьей планеты» — фантастический, а не мистический.

«Это фантастический фильм, поэтому здесь нет совершенно никакой мистики», — указала мультипликатор.

Васякин написал письмо главе Дальнегорского городского округа Александру Теребилову, в котором потребовал снести арт-объект с неопознанным летающим объектом и инопланетянином, и не устанавливать подобного рода объекты в городе. Свое требование он объяснил тем, что рядом со статуей инопланетянина проходят крестные ходы, и вид объекта оскорбляет чувства верующих.

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