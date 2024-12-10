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15:32, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Ивлееву оправдали по делу о развращении детей

Суд Челябинска оправдал блогершу Анастасию Ивлееву по делу о развращении детей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Челябинский областной суд оправдал популярную блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву по делу о развращении детей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что иск против Ивлеевой подала руководитель религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Елена Морозова. Она заявила, что блогерша представляет опасность для благополучия детей. По мнению Морозовой, контент, который распространяет Ивлеева, может быть вреден для несовершеннолетних. Она потребовала наказать инфлюэнсершу, а также оценила нанесенный ей моральный вред в один миллион рублей.

Глава организации подала иск в Злотоустовский городской суд, а позднее — в Челябинский. Сообщается, что в обеих инстанциях претензии Морозовой к Ивлеевой показались недостаточным основанием для вынесения наказания. Mash отмечает, что блогерша была оправдана.

Ранее стало известно, что у Ивлеевой обнаружили десятки автомобильных штрафов. Сообщалось, что их сумма превысила 80 тысяч рублей.

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