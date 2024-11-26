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18:56, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

У Ивлеевой обнаружили более 80 автомобильных штрафов

Блогерша Ивлеева получила 85 автомобильных штрафов на сумму 86 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал Насти Ивлеевой

У блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой обнаружили более 80 автомобильных штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Сообщается, что Ивлеева получила 85 автомобильных штрафов на сумму 86 тысяч рублей. По данным издания, взыскания блогерша получала за превышение скоростного режима, в частности, в ночное время.

Ранее стало известно, что юмористу Гарику Харламову назначили более 100 автомобильных штрафов. Их сумма составила 127 тысяч рублей. Чаще всего Харламова штрафовали за превышение скорости.

До этого популярный российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, раскрыл ежемесячные траты на автомобильные штрафы. По его словам, за нарушение правил дорожного движения он отдает 10-15 тысяч рублей.

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