Al Jazeera: Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии

Израильские войска нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Среди прочего, ракетные и авиаудары пришлись по военному аэропорту Меззе и вертолетному аэродрому Акраба под Дамаском, а также по батальону ПВО сирийской армии в районе Маалула. В результате были уничтожены десятки вертолетов и истребителей.

Ранее сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оказались около столицы Сирии Дамаска. По информации репортеров Al Mayadeen, бронетехника замечена всего в 20 километрах от города.

Израиль выступает против прихода к власти в Сирии экстремистов и представителей оппозиции. Сирийские арсеналы находятся под ударами ВВС Израиля, чтобы вооружение не попало в руки террористов.

