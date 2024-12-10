Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 10 декабря 2024Мир

Израиль опроверг продвижение ЦАХАЛ к Дамаску

ЦАХАЛ: данные о продвижении израильских войск к Дамаску недостоверны
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Miro Maman / Reuters

Данные о продвижении израильских войск к Дамаску являются недостоверными. Об этом заявили заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«Сообщения в СМИ о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска являются ложными», — утверждается в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, израильские войска «присутствуют внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы», преследуя цель защиты Израиля.

Ранее издание Al-Watan со ссылкой на источники сообщило, что силы ЦАХАЛ дошли до юга провинции Дамаск, взяв под контроль зону всего в 50 километрах от сирийской столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Сальдо назвал Херсон мертвым

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

      В Индии заявили о намерении углублять отношения с Россией

      Apple выпустит ноутбук без «моноброви»

      Израиль опроверг продвижение ЦАХАЛ к Дамаску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше