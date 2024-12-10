Израиль опроверг продвижение ЦАХАЛ к Дамаску

ЦАХАЛ: данные о продвижении израильских войск к Дамаску недостоверны

Данные о продвижении израильских войск к Дамаску являются недостоверными. Об этом заявили заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«Сообщения в СМИ о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска являются ложными», — утверждается в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, израильские войска «присутствуют внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы», преследуя цель защиты Израиля.

Ранее издание Al-Watan со ссылкой на источники сообщило, что силы ЦАХАЛ дошли до юга провинции Дамаск, взяв под контроль зону всего в 50 километрах от сирийской столицы.