Танки Израиля взяли под контроль зону к югу от столицы Сирии

Al-Watan: силы ЦАХАЛ дошли до юга провинции Дамаск в 50 км от столицы Сирии

Сирийские источники среди населения сообщают, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дошли до юга провинции Дамаск, подконтрольная им зона находится всего в 50 километрах от столицы Сирии. Об этом передает издание Al-Watan.

«Вражеские силы передвигаются на юге провинции Дамаск на границе с Ливаном. Захвачен поселок Хинех, [израильские танки вышли] к подножью Хан эль-Шейх в районе Катна, напротив ливанской управы Рашайя», — уточняется в публикации.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки дошли до предместий Дамаска. Накануне руководство Израиля дало указание военным «немедленно создать в Арабской республике зону безопасности, свободную от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры».