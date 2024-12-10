Известная актриса показала грудь в откровенном корсете

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган показала фанатам видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале размещенного ролика 34-летняя знаменитость предстала в красной шелковой пижаме и с полотенцем на голове. Затем она сделала яркий макияж и пышную укладку. После этого знаменитость примерила черный атласный корсет, который частично оголял ее грудь, и облегающую юбку с сияющими пайетками.

«Чувствую себя прекрасно в этом наряде, но потом мой парень сказал, что я выгляжу как ворона», — подписала телезвезда пост.

В октябре сообщалось, что Хелен Флэнаган продемонстрировала подписчикам свой образ для свидания и подверглась критике в сети.

