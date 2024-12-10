Концерты жены Меладзе начали отменять в Европе

Shot: концерты жены Меладзе Джанабаевой в Европе отменяют из-за низкого спроса

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева столкнулась с отменами концертов в Европе из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, неделю назад в испанском Аликанте появилась афиша выступления артистки, мероприятие должно было состояться 14 декабря. Однако, как пишет канал, спустя неделю ее убрали. По словам организаторов концерта, они были вынуждены отменить мероприятие из-за низкого спроса на билеты.

«Цены на билеты стартовали от 59 евро (около 6000 рублей). Концерт должен был идти чуть меньше полутора часов, на нем певица собиралась представить свою новую сольную программу», — говорится в сообщении. Из-за отмены выступления в Испании возможный гастрольный тур певицы оказался под угрозой срыва, пишет канал.

Ранее сообщалось, что из-за замены паспорта на украинский композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович.