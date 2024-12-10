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10:24, 10 декабря 2024Ценности

Кристен Стюарт вышла в свет в микрошортах

Кристен Стюарт в микрошортах пришла на посвященное фильму «Спенсер» мероприятие
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tim Regas / SplashNews.com / Legion-Media

Американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет в откровенной одежде. Кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость посетила мероприятие, посвященное фильму «Спенсер», где она исполнила роль принцессы Дианы. Артистка предстала перед камерами в укороченном сером кардигане и трикотажных микрошортах в тон.

Также звезда надела белый топ, черные прозрачные колготки, носки и босоножки на толстой подошве и каблуках. В то же время она уложила волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками в пластиковой оправе и массивной серебристой цепочкой на шее.

В ноябре папарацци сняли Кристен Стюарт без макияжа на улице.

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