Кристен Стюарт вышла в свет в микрошортах

Кристен Стюарт в микрошортах пришла на посвященное фильму «Спенсер» мероприятие

Американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет в откровенной одежде. Кадры публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость посетила мероприятие, посвященное фильму «Спенсер», где она исполнила роль принцессы Дианы. Артистка предстала перед камерами в укороченном сером кардигане и трикотажных микрошортах в тон.

Также звезда надела белый топ, черные прозрачные колготки, носки и босоножки на толстой подошве и каблуках. В то же время она уложила волосы в пучок и дополнила образ солнцезащитными очками в пластиковой оправе и массивной серебристой цепочкой на шее.

В ноябре папарацци сняли Кристен Стюарт без макияжа на улице.