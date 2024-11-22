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17:42, 22 ноября 2024Ценности

Папарацци сняли Кристен Стюарт без макияжа на прогулке

Папарацци сняли 34-летнюю актрису Кристен Стюарт без макияжа на прогулке
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Astro / Backgrid / Legion-Media

Папарацци сняли американскую актрису Кристен Стюарт без макияжа на улице. Кадры публикует Daily Mail.

34-летнюю звезду серии фильмов «Сумерки» запечатлели во время прогулки с кружкой в руке по району Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, США. Артистка предстала перед камерами в укороченной белой футболке и светло-голубых джинсах прямого кроя с подвернутыми штанинами.

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Также знаменитость надела черные ботинки на шнуровке и грубой подошве, очки в прозрачной оправе и золотистое ожерелье. Кроме того, она уложила волосы в высокий хвост и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В марте Кристен Стюарт снялась в откровенных образах для журнала.

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