Папарацци сняли Кристен Стюарт без макияжа на прогулке

Папарацци сняли 34-летнюю актрису Кристен Стюарт без макияжа на прогулке

Папарацци сняли американскую актрису Кристен Стюарт без макияжа на улице. Кадры публикует Daily Mail.

34-летнюю звезду серии фильмов «Сумерки» запечатлели во время прогулки с кружкой в руке по району Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, США. Артистка предстала перед камерами в укороченной белой футболке и светло-голубых джинсах прямого кроя с подвернутыми штанинами.

Также знаменитость надела черные ботинки на шнуровке и грубой подошве, очки в прозрачной оправе и золотистое ожерелье. Кроме того, она уложила волосы в высокий хвост и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В марте Кристен Стюарт снялась в откровенных образах для журнала.