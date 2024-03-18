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11:48, 18 марта 2024Ценности

Кристен Стюарт оголила грудь для модного журнала

Фото: Matt Jones / Who What Wear

Американская актриса Кристен Стюарт снялась в откровенных образах для журнала Who What Wear Magazine. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

Так, 33-летняя звезда «Сумерек» обнажила грудь перед фотографом, позируя в приспущенных брюках, из-под которых видны зеленые трусы бренда Miu Miu. Кроме того, знаменитость предстала в расстегнутой рубашке, надетой на голое тело, и белых шортах. При этом на размещенных кадрах видно, что визажисты решили сделать акцент на естественную красоту Стюарт, нанеся на лицо минимальное количество косметики. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежный пучок.

Известно, что автором съемки стал американский фотограф Мэтт Джонс, который ранее работал с поп-исполнительницей Бейонсе.

Ранее Кристен Стюарт появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса была замечена в Нью-Йорке, когда направлялась на запись нового выпуска ток-шоу «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом». Папарацци запечатлели знаменитость в сетчатом бюстгальтере, черной мини-юбке, кожаном жакете и чулках с подвязками.

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      Карина Черных
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