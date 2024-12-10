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13:44, 10 декабря 2024Силовые структуры

Подкупившая за доллары следователя российская банкирша получила срок

Суд в Москве дал 19 лет экс-банкирше Миримской за взятки следователю
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Москве дал 19 лет экс-банкирше Ольге Миримской за дачу взяток следователю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women — тогда ее состояние оценивали в сто миллионов долларов. По делу о взятке россиянку задержали в декабре 2021 года.

В 2015-2018 годах следователь Носов проводил ряд действий по уголовному делу, которые были незаконны и выходили за пределы его должностных полномочий. В этом уголовном деле Миримская выступала потерпевшей, а сам следователь Носов действовал в ее интересах.

Результатом этого стало уголовное преследование пятерых невиновных, которое было прекращено в июле 2020 года по реабилитирующим обстоятельствам. В качестве вознаграждения от Миримской Носов через посредников получил в конце 2016 года два автомобиля.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности дела экс-участницы списка Forbes и следователя в Москве.

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