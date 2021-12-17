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Задержана бывшая участница списка Forbes

РБК: в Москве задержали бывшую владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Правоохранительные органы задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету. Ей предъявлено обвинение во взяточничестве.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде ареста. Также задержан следователь Юрий Носов. Он в 2017 году вел дело, где Миримская выступала в качестве потерпевшей. Носова подозревают в получении взятки машинами от предпринимательницы.

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В 2015 году Миримская была на 22-е месте в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии Forbes Women. Капитал экс-участницы списка оценивался в 100 миллионов долларов.

В конце 2017 года против предпринимательницы возбудили уголовное дело из-за нарушения тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова. Миримская также через суд добивалась от него компенсации в 15 миллионов в качестве компенсации морального вреда за «разлуку с дочерью».

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Платон Щукин
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