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20:32, 10 декабря 2024Мир

Лидеры G7 обсудят Украину и Сирию

Кирби: Украина и Сирия станут центральными темами встречи лидеров G7
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) сделают Украину и Сирию центральными темами предстоящей встречи по видеосвязи. Об этом заявил во координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает агентство Reuters.

«Сирия и Украина будут в повестке G7. (...) Вы можете ожидать, что эти две темы будут первостепенными и центральными», — рассказал официальный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Кирби также добавил, что будут рассмотрены ряд других вопросов, о которых будет сообщено позже.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» надеются на то, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция будет соблюдать права человека.

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