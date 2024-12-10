Лидеры G7 обсудят Украину и Сирию

Кирби: Украина и Сирия станут центральными темами встречи лидеров G7

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) сделают Украину и Сирию центральными темами предстоящей встречи по видеосвязи. Об этом заявил во координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает агентство Reuters.

«Сирия и Украина будут в повестке G7. (...) Вы можете ожидать, что эти две темы будут первостепенными и центральными», — рассказал официальный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Кирби также добавил, что будут рассмотрены ряд других вопросов, о которых будет сообщено позже.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» надеются на то, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция будет соблюдать права человека.