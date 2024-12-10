«Большая семерка» поддержала смену власти в Сирии

Bloomberg: G7 надеется, что оппозиция в Сирии будет соблюдать права человека

Страны «Большой семерки» (G7) выражают надежду, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция будет соблюдать права человека. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства неопубликованный проект заявления.

«"Большая семерка" надеется, что все оппозиционные группы, стремящиеся к участию в управлении Сирией, продемонстрируют свою приверженность правам всех сирийцев», — говорится в тексте.

В G7 также понадеялись на «безопасное возвращение сирийцев, бежавших из страны» в период правления свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка с поста президента Сирии является личным решением Асада.