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15:19, 10 декабря 2024Мир

«Большая семерка» поддержала смену власти в Сирии

Bloomberg: G7 надеется, что оппозиция в Сирии будет соблюдать права человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) выражают надежду, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция будет соблюдать права человека. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении агентства неопубликованный проект заявления.

«"Большая семерка" надеется, что все оппозиционные группы, стремящиеся к участию в управлении Сирией, продемонстрируют свою приверженность правам всех сирийцев», — говорится в тексте.

В G7 также понадеялись на «безопасное возвращение сирийцев, бежавших из страны» в период правления свергнутого президента Сирии Башара Асада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка с поста президента Сирии является личным решением Асада.

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