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12:36, 10 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали отставку Асада после захвата Дамаска исламистами

Песков: решение об отставке с поста президента является личным решением Асада
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Решение об отставке с поста президента Сирии является личным решением Башара Асада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение. Остальное — без комментариев», — лаконично прокомментировал Песков вопрос о возможном российском влиянии на отставку Асада.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после начала наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После захвата сирийской столицы исламистами Асад покинул ее.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия. На данный момент он с семьей находится в Москве.

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