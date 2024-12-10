В Кремле прокомментировали отставку Асада после захвата Дамаска исламистами

Песков: решение об отставке с поста президента является личным решением Асада

Решение об отставке с поста президента Сирии является личным решением Башара Асада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение. Остальное — без комментариев», — лаконично прокомментировал Песков вопрос о возможном российском влиянии на отставку Асада.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после начала наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск. После захвата сирийской столицы исламистами Асад покинул ее.

8 декабря Асад сложил президентские полномочия. На данный момент он с семьей находится в Москве.