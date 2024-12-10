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12:02, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал уход Асада с поста президента уроком для Белоруссии

Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Уход Башара Асада с поста президента Сирии является уроком для властей Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что в свое время Сирию превратили в полигон для испытаний.

Ранее стало известно, что белорусское посольство осталось и продолжило работу в Сирии в условиях смены власти. Как рассказал глава МИД республики Анатолий Глаз, Минск принял во внимание гарантии безопасности диппредставительств от представителей оппозиции.

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