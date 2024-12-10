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14:04, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко обвинил США в организации переворота в Сирии

Лукашенко: за переворотом в Сирии и смещением Асада стоят США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

За организацией военного переворота в Сирии стоит Вашингтон. В смещении Башара Асада с позиции сирийского лидера США обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Надо откуда-то куда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев. И главную роль играют там они», — заявил белорусский лидер.

Он также выразил уверенность, что новая власть в Сирии сохранит отношения с Россией.

Ранее белорусский глава назвал уроком для Минска уход Башара Асада с поста президента Сирии. Как он утверждает, в стране начинается борьба за власть. Кроме того, в связи с текущей ситуацией Лукашенко призвал беречь свое государство.

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