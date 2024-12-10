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17:45, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко отказался называть Асада диктатором

Лукашенко отказался называть экс-президента Сирии Асада диктатором
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался называть экс-главу Сирии Башара Асада диктатором. Его слова приводит БЕЛТА.

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно», — сказал он. Лукашенко отметил, что бывший сирийский президент лечил людей.

Белорусский лидер добавил, что у него добрые отношения с Асадом. Кроме того, по его словам, он был знаком с отцом экс-главы Сирии, предыдущим президентом страны Хафезом Асадом.

Ранее Лукашенко назвал уход Асада с поста сирийского лидера уроком для Белоруссии. Он также заявил, что события в Сирии — это только начало. По его мнению, сейчас начнется борьба за власть среди основных мировых игроков.

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