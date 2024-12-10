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13:19, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко заверил в наличии у Белоруссии ядерного оружия
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В Белоруссии есть ядерное оружие в количестве нескольких десятков боеголовок. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (страны Запада — прим. "Ленты.ру") говорят, что это шутка, значит, они прозевали», — заявил Лукашенко.

Такое заявление президент Белоруссии сделал после вопроса о размещении ракетной системы «Орешник». Она не является ядерным оружием.

Ранее Лукашенко назвал уход Башара Асада с поста президента Сирии уроком для властей Белоруссии. «Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» — заявил президент Белоруссии.

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