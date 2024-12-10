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14:27, 10 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о бесплатной поставке Россией в Белоруссию ракеты «Орешник»

Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракету «Орешник» в 2025 году
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Россия бесплатно поставит Белоруссии ракету «Орешник» в 2025 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что, как и в случае с ввезенным на территорию республики тактическим ядерным оружием, он рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения «Орешника».

Президент Белоруссии также рассказал подробности о местах будущего расположения ракетной системы «Орешник». По его словам, на территории страны есть три десятка площадок, подходящих для ее размещения.

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