Лукашенко рассказал подробности о площадках для размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии есть три десятка площадок для размещения «Орешника»

На территории Белоруссии есть несколько десятков площадок для размещения ракетной системы «Орешник». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», — отметил глава государства.

6 декабря Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить в Белоруссии «Орешник». Он объяснил, что это усилило бы оборону Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада.

Отвечая на просьбу белорусского лидера, Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии. По словам президента, реализовать это можно будет уже во второй половине 2025 года.