Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии в 2025 году

Президент России Владимир Путин назвал возможным размещение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств. «Считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории республики Беларусь возможным», — продолжил Путин.

Российский лидер уточнил, что «Орешник» можно будет разместить в республике во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Помимо этого, по словам Путина, перед размещением необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру разместить «Орешник» в Белоруссии. По его словам, Путин пообещал подумать над этим вопросом. Белорусский глава также подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.