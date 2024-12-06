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17:05, 6 декабря 2024Бывший СССР

Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии в 2025 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал возможным размещение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств. «Считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории республики Беларусь возможным», — продолжил Путин.

Российский лидер уточнил, что «Орешник» можно будет разместить в республике во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Помимо этого, по словам Путина, перед размещением необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко в шутку предложил российскому лидеру разместить «Орешник» в Белоруссии. По его словам, Путин пообещал подумать над этим вопросом. Белорусский глава также подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.

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