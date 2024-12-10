Львова-Белова сообщила об обращениях россиян об эвакуации из Сирии

Львова-Белова сообщила об обращениях россиян, связанных с эвакуацией из Сирии

Уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова заявила об обращениях россиян, связанных с эвакуацией из Сирии. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми», — написала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что по данному вопросу аппарат уполномоченного для поиска решений находится на связи с двумя российскими ведомствами — Минобороны и Министерством иностранных дел.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.