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19:50, 10 декабря 2024Россия

Львова-Белова сообщила об обращениях россиян об эвакуации из Сирии

Львова-Белова сообщила об обращениях россиян, связанных с эвакуацией из Сирии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова заявила об обращениях россиян, связанных с эвакуацией из Сирии. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Нам начали поступать обращения, связанные с эвакуацией граждан России из Сирии с детьми», — написала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что по данному вопросу аппарат уполномоченного для поиска решений находится на связи с двумя российскими ведомствами — Минобороны и Министерством иностранных дел.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.

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