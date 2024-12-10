Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:46, 10 декабря 2024Экономика

Мордашов ответил вызвавшему его на бой губернатору

Мордашов заявил, что у него нет конфликта с губернатором Вологды Филимоновым
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ответил губернатору Вологодской области Георгию Филимонову, который вызвал его на бой. Слова миллиардера передает РБК.

«У меня с ним нет конфликта. Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет», — сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что губернатору, который является спортсменом, «видимо, привычно переводить дискуссию на эту почву». Мордашов также назвал забавным тот факт, что глава Вологды вызывает «на татами, ковер или ринг» «самого крупного инвестора в регионе».

Ранее Мордашов был признан самым разбогатевшим в 2024 году российским миллиардером. Состояние бизнесмена выросло на 4,43 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда, что позволило ему подняться с четвертой на вторую строчку в перечне самых богатых граждан РФ.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Замужняя многодетная учительница из христианской школы совратила ученицу

      Обескураженная секретом матери партнера девушка обратилась за психологической поддержкой

      В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

      В Польше заявили о необходимости исключить отправку войск на Украину

      Мордашов ответил вызвавшему его на бой губернатору

      В России оценили заявления Израиля о Голанских высотах

      Сирия обратилась к ООН из-за Израиля

      На Западе указали на способную решить судьбу Донбасса тактику ВС России

      Хлои Кардашьян появилась на публике без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше