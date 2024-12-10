Москвичам назвали время прихода январских морозов

Синоптик Тишковец: москвичей в субботу ждут 10-градусные морозы

Москвичей в ночь на субботу, 14 декабря, ждут 10-градусные январские морозы. Об этом в своем Telegram-канале написал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду, 11 ноября, через Центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Во второй половине недели он откроет путь полярному холоду, который затронет самые южные регионы России.

До конца рабочей недели жителям столицы стоит ждать обильных, но скоротечных снегопадов. По ночам ожидается температура от минус восьми до минус трех градусов, днем — не выше минус двух — минус пяти градусов. В ночь на субботу, 14 декабря, в столичный регион нагрянет гребень антициклона. Минимальная температура составит 10 градусов мороза, в Подмосковье — от минус 15 до минус 10 градусов мороза. Такая температура соответствует климатической норме января, уточнил синоптик. Погода при этом в выходные ожидается ясная.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что среднесуточная температура в предстоящие выходные, 14 и 15 декабря, будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.