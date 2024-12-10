Москву проинформировали о задержанных на митингах в Тбилиси россиянах

ТАСС: на митингах оппозиции в Тбилиси задержали 15 граждан России

В Тбилиси на митингах оппозиции задержали 15 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии были задержаны 15 граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отметили в Секции интересов России, по состоянию на 10 ноября двое российских граждан находятся под административным арестом.

В конце ноября сообщалось, что на акциях протеста против приостановки переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз было задержано восемь россиян.также на них были арестованы граждане Белоруссии и США.