Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 10 декабря 2024Экономика

Москвич отправился в отпуск и потерял часть балкона

Москвич вернулся из отпуска и обнаружил, что у него украли часть балкона
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Москвич вернулся из отпуска и обнаружил, что остался без части балкона. Подробности произошедшего приводит РБК.

Ситуация произошла на западе столицы. Квартиры соединял смежный балкон. Один из жильцов дома решился на перепланировку и воспользовался отсутствием соседа. Работы согласованы не были. Собственник квартиры демонтировал старую перегородку и перенес ее на метр дальше, увеличив свою часть балкона.

О самовольной перепланировке стало известно в Мосжилинспекции. Балконному «захватчику» назначили штраф и обязали привести конструкцию в первоначальный вид. Москвич, однако, предписание проигнорировал и попытался оспорить решение в двух судебных инстанциях. Суд встал на сторону надзорного органа и постановил поделить балкон по справедливости.

Ранее другая жительница мегаполиса вызвала гнев соседей нестандартным перепланировочным решением. Задумав обустроить пентхаус, из своей квартиры на последнем этаже она пробила выход на чердак. Вдобавок собственница заменила газовую плиту на электрическую и переместила сантехнику.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Сальдо назвал Херсон мертвым

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

      В Индии заявили о намерении углублять отношения с Россией

      Apple выпустит ноутбук без «моноброви»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше