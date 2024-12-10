Москвич отправился в отпуск и потерял часть балкона

Москвич вернулся из отпуска и обнаружил, что у него украли часть балкона

Москвич вернулся из отпуска и обнаружил, что остался без части балкона. Подробности произошедшего приводит РБК.

Ситуация произошла на западе столицы. Квартиры соединял смежный балкон. Один из жильцов дома решился на перепланировку и воспользовался отсутствием соседа. Работы согласованы не были. Собственник квартиры демонтировал старую перегородку и перенес ее на метр дальше, увеличив свою часть балкона.

О самовольной перепланировке стало известно в Мосжилинспекции. Балконному «захватчику» назначили штраф и обязали привести конструкцию в первоначальный вид. Москвич, однако, предписание проигнорировал и попытался оспорить решение в двух судебных инстанциях. Суд встал на сторону надзорного органа и постановил поделить балкон по справедливости.

Ранее другая жительница мегаполиса вызвала гнев соседей нестандартным перепланировочным решением. Задумав обустроить пентхаус, из своей квартиры на последнем этаже она пробила выход на чердак. Вдобавок собственница заменила газовую плиту на электрическую и переместила сантехнику.