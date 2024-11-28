Москвичка пробила из квартиры выход на чердак и разозлила соседей

Жительница Москвы пробила в потолке квартиры выход на чердак и разозлила соседей

Жительница Москвы пробила в потолке своей квартиры отдельный выход на чердак. Самовольная перепланировка разозлила соседей и вынудила их пожаловаться в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на Большой Дмитровке в центре столицы. Владелица одной из квартир на последнем этаже решила превратить жилье в пентхаус и самовольно обустроила проем в потолочном перекрытии с лестницей для выхода на чердак.

Инспекторы не сразу сумели попасть в квартиру — доступ туда они получили только через суд. Во время проверки выяснилось, что выход на чердак оказался не единственной проблемой жилья. Владелица также снесла проектные перегородки и поставила вместо них новые, заменила газовую плиту на электрическую и переместила сантехнику.

Хозяйку квартиры оштрафовали и попросили устранить последствия самовольной перепланировки. Однако женщина проигнорировала требования Мосжилинспекции. Тогда собственницу вновь оштрафовали и потребовали вернуть помещению исходный вид через суд. Россиянка предприняла нужные меры лишь после вмешательства судебных приставов, которые запретили ей выезд за границу.

Ранее похожее наказание получил житель Москвы, который объединил кухню с балконом. На незаконную перепланировку пожаловался сосед владельца жилья. При этом инспекторы смогли попасть в дом только после того, как собственника обязал показать квартиру Лефортовский районный суд, а судебные приставы ограничили ему выезд за границу.