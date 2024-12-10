На рынке в Москве начался пожар

Shot: два павильона загорелись на Коптевском рынке в Москве

В Москве начался пожар на территории Коптеквского рынка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, пожар распространился по крыше двух зданий, существует угроза его распространения на соседние постройки. Предварительно, в помещении могут находиться люди, однако информации о пострадавших пока нет.

Площадь пожара, по последним данным, составляет 300 квадратов. Пламя стремительно распространяется по постройкам.

28 ноября мощный пожар вспыхнул на строительном рынке в подмосковном Подольске. Его площадь составила 1300 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.