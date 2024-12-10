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08:15, 10 декабря 2024Россия

На рынке в Москве начался пожар

Shot: два павильона загорелись на Коптевском рынке в Москве
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве начался пожар на территории Коптеквского рынка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, пожар распространился по крыше двух зданий, существует угроза его распространения на соседние постройки. Предварительно, в помещении могут находиться люди, однако информации о пострадавших пока нет.

Площадь пожара, по последним данным, составляет 300 квадратов. Пламя стремительно распространяется по постройкам.

28 ноября мощный пожар вспыхнул на строительном рынке в подмосковном Подольске. Его площадь составила 1300 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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