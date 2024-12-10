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19:55, 10 декабря 2024Бывший СССР

На Украине перестанут проверять IQ судей

Зеленский подписал закон об отмене IQ-тестов для судей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене IQ-тестов для судей в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, отменяющий обязательный IQ-тест для претендентов на должности в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в соответствии с законопроектом исключается требование о прохождении тестов судьями с результатом не менее 75 процентов. Теперь проходной балл будет определять Высшая квалификационная комиссия судей. Также кандидатов на должности в судах начнут проверять на знание истории Украины и специализации суда.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала законопроект о создании в стране суда присяжных. Данное решение поддержали 232 депутата.

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