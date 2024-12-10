FT: военные и чиновники Украины признали проблемы со строительством укреплений

Украинские военные и чиновники признают проблемы со строительством укреплений, которые вызваны отсутствием координации и коррупцией, что деморализует солдат Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом пишет газета Financial Times.

«Ситуация с укреплениями является еще одним фактором деморализации войск», — заявил изданию бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков. По его словам, нет такого человека, кто отвечал бы за качество, ха планирование и за то, как и кому эти оборонительные позиции будут переданы.

Он добавил, что строительство укреплений изначально откладывалось, ввиду того что Украина предполагала взять под контроль гораздо больше территорий в 2023 году в ходе своего контрнаступления. После его провала, рассказал чиновник, задержки происходили из-за отсутствия координации и случаев коррупции.

Участник украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов рассказал изданию, что многие военные инженеры были направлены командованием для заполнения пробелов на линии фронта, поскольку официально считаются тыловыми подразделениями.

Еще один анонимный пехотный командир, компания которого занималась строительством фортификаций для армии, до того как его и его работников мобилизовали, заявил о том, что укрепления все еще имеют у командования низкий приоритет.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование в том, что на реке Оскол, которую ранее уже форсировали российские военные, нет украинских фортификаций. По ее словам, несмотря на продвижение российских военных, украинские генералы остаются неприкосновенными.