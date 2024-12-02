В Раде обвинили командование ВСУ в отсутствии фортификаций на реке Оскол

Депутат Рады Безуглая: в Харьковской области нет фортификаций на реке Оскол

На реке Оскол, которую ранее уже форсировали российские военные, нет украинских фортификаций. В их отсутствии депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Вооруженных сил страны (ВСУ).

По ее словам, несмотря на продвижение российских военных, украинские генералы остаются неприкосновенными. Парламентарий также отметила, что после пересечения Оскола Вооруженные силы России смогут наступать на населенные пункты Изюм, Боровая и Балаклея, которые находятся в Харьковской области.

«Какое рациональное объяснение того, что за два года (...) на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше — Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны?» — написала она.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения Российской армии форсировали реку Оскол. По его информации, штурмовики форсировали водную преграду и сумели закрепиться на западном берегу реки.