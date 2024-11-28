Марочко: ВС России форсировали реку Оскол в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России форсировали реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, бывший подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его информации, штурмовики форсировали водную преграду и сумели закрепиться на западном (правом) берегу реки. Бойцы сумели преодолеть водную преграду, воспользовавшись ослаблением украинских позиций. После этого началась операция по взятию под контроль населенного пункта Двуречная.

Ранее Марочко рассказал, что около восьми гектаров территории у населенного пункта Стельмаховка на административной границе ЛНР перешли под контроль Российской армии. Он пояснил, что подразделения российских войск улучшили положение по переднему краю в районе Загрызово в Харьковской области.