Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 10 декабря 2024Бывший СССР

На Украине усилилась нехватка рабочих из-за мобилизации

«РБК-Украина»: в стране усилилась нехватка рабочих из-за мобилизации
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

На Украине наблюдается дефицит токарей, сварщиков, фрезеровщиков и операторов станков с программным управлением из-за мобилизации. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сообщается, что на 1 декабря количество вакансий квалифицированных рабочих специальностей значительно превышает число соискателей — 12,8 тысячи вакансий на 9,6 тысячи потенциальных работников. Самый большой дефицит у специальностей «сварщик» (600 вакансий на 299 соискателей), «токарь» (402 вакансии на 90 соискателей), «фрезеровщик» (159 на 23).

В других отраслях также не хватает рабочих: водителей грузовиков и общественного транспорта (2 524 вакансий на 2 437 соискателей), операторов погрузчиков (273 предложения на 70 соискателей). Из-за этого работодатели вынуждены для привлечения сотрудников повышать зарплаты. По данным агентства, средняя зарплата в третьем квартале 2024 года на 56,6 процента превысила уровень 2021 года и составляет 21 946 гривен (529 долларов по курсу Нацбанка Украины).

Ранее генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил, что на Украине предприятия испытывают острый дефицит кадров из-за мобилизации. Он отметил, что предлагаемое властями страны бронирование специалистов в зависимости от уровня их зарплаты только усилит социальную напряженность, ничего не дав при этом производству

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

      Власти объяснили помощь «АвтоВАЗу» борьбой с ростом цен

      Задержанный ФСБ россиянин с гражданством Германии признался в подготовке диверсии

      Россиянам назвали запрещенные для запуска фейерверков места на улице

      Хлои Кардашьян в кружевных колготках приняла откровенную позу на фото

      В российском городе полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом

      Нетаньяху прибыл в израильский суд

      Раскрыты новые детали о попавших под поезд в Москве стюардессах

      Раскрыта максимальная ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше