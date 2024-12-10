На Украине усилилась нехватка рабочих из-за мобилизации

«РБК-Украина»: в стране усилилась нехватка рабочих из-за мобилизации

На Украине наблюдается дефицит токарей, сварщиков, фрезеровщиков и операторов станков с программным управлением из-за мобилизации. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сообщается, что на 1 декабря количество вакансий квалифицированных рабочих специальностей значительно превышает число соискателей — 12,8 тысячи вакансий на 9,6 тысячи потенциальных работников. Самый большой дефицит у специальностей «сварщик» (600 вакансий на 299 соискателей), «токарь» (402 вакансии на 90 соискателей), «фрезеровщик» (159 на 23).

В других отраслях также не хватает рабочих: водителей грузовиков и общественного транспорта (2 524 вакансий на 2 437 соискателей), операторов погрузчиков (273 предложения на 70 соискателей). Из-за этого работодатели вынуждены для привлечения сотрудников повышать зарплаты. По данным агентства, средняя зарплата в третьем квартале 2024 года на 56,6 процента превысила уровень 2021 года и составляет 21 946 гривен (529 долларов по курсу Нацбанка Украины).

Ранее генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил, что на Украине предприятия испытывают острый дефицит кадров из-за мобилизации. Он отметил, что предлагаемое властями страны бронирование специалистов в зависимости от уровня их зарплаты только усилит социальную напряженность, ничего не дав при этом производству