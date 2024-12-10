На Украине заявили о резком падении закупок дронов из-за интриги офиса Зеленского

Депутат Безуглая: закупки дронов резко упали из-за интриги в офисе Зеленского

На Украине резко упали закупки дронов из-за интриги в офисе президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

По ее словам, это произошло после того, как вице-премьер-министра Михаила Федорова отстранили от работы с дронами. Она уточнила, что за месяц закупки беспилотников критически снизились. «Почему его отстранили? Из-за интриг [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и [главкома ВСУ Александра] Сырского. Андрей Ермак мыслит политически и воспринимает Федорова конкурентом», — объяснила Безуглая.

Она подчеркнула, что Минобороны Украины за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Депутат также назвала Сырского безнадежным главнокомандующим.

Ранее Федоров заявил, что Украина в 2025 году планирует впервые применить рой беспилотников с искусственным интеллектом. Отмечалось, что Киеву понадобятся десятки тысяч дронов в следующем году. Их будут использовать для доставки боеприпасов.