Украина пообещала впервые применить рой БПЛА с ИИ

Reuters: Украина хочет впервые применить рой дронов с ИИ в 2025 году

Украина в 2025 году планирует впервые применить рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом со ссылкой на вице-премьер-министра — министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий страны Михаила Федорова сообщает Reuters.

«Украине в следующем году понадобятся десятки тысяч беспилотных роботизированных наземных транспортных средств для доставки боеприпасов и припасов пехоте в окопах, а также для эвакуации раненых солдат», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что в 2025 году Украина планирует нарастить производство БПЛА большой дальности до 30 тысяч единиц. «[ИИ] используется в некоторой степени, но более важными вопросами являются связь и методы запуска (беспилотников) для дальних ударов», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время Украина использует десятки систем ИИ собственной разработки. «Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — сказал Федоров.

Также он заявил, что Россия улучшила качество слежки за украинскими дальними беспилотниками и быстро наносит удары по площадкам, с которых их запускают.