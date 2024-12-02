В Киеве рассказали об улучшении Россией качества слежки за украинскими дронами

Вице-премьер Украины Федоров: Россия улучшила качество слежки за дронами ВСУ

Россия улучшила качество слежки за украинскими дальними беспилотниками и быстро наносит удары по площадкам, с которых их запускают. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Reuters.

По его словам, критическими вопросами являются связь и методы запуска дальнобойных беспилотников. Он добавил, что российские войска отслеживают пуски дронов, быстро отвечают и наносят удары по пусковым площадкам. Федоров отметил, что эти тонкости требуют постоянных изменений в методах запуска и обеспечения связи. Он также добавил, что у Украины есть беспилотники с дальностью полета до 1,8 тысячи километров, но не стал приводить детали.

Ранее Славянский район Краснодарского края подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Глава района Роман Синяговский заявил, что обстановка сложная, но значительных разрушений не территории района нет.