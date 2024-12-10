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10:15, 10 декабря 2024Мир

На Западе не увидели признаков вывода российских сил из Тартуса и Хмеймима

WP: признаков вывода российских сил из Сирии не наблюдается
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На данный момент признаков вывода российских сил с баз в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии не наблюдается и военное присутствие сохраняется. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

«Пока нет никаких доказательств масштабного вывода войск из Тартуса или Хмеймима», — отмечается в материале издания.

Как отмечают авторы, данные объекты имеют ключевое значение для России. В частности, авиабаза Хмеймим использовалась для ударов по сирийским террористическим группировкам. Также она применялась для расширения военного присутствия Москвы в в странах Африки.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы и американская сторона не имеет каких-либо данных по этому вопросу. При этом он добавил, что США не в курсе планов пришедших к власти в Сирии сил и не знают их позицию по российскому военному присутствию.

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