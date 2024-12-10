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09:55, 10 декабря 2024Мир

В США обозначили позицию по российским базам в Сирии

Представитель Госдепа Миллер: будущее российских баз должны решать сирийцы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ / РИА Новости

Будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы, и американская сторона не имеет каких-либо данных по этому вопросу. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, передает Reuters.

«Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

При этом Миллер добавил, что США не в курсе планов пришедших к власти в Сирии сил и не знают их позиции о российском военном присутствии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны. Он также подчеркнул, что российское руководство делает все необходимое для налаживания контактов с теми силами, которые могут гарантировать безопасность военных объектов.

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