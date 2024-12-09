Песков высказался о будущем российских военных баз в Сирии

Песков: говорить о будущем российских баз в Сирии преждевременно

Говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз», — добавил официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что российское руководство делает все необходимое для налаживания контактов с теми силами, которые могут гарантировать безопасность военных объектов в Сирии.

Ранее в Кремле заявили, что сирийские вооруженные оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России, а также всем дипломатическим учреждениям.

Кроме того, член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда рассказал, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.