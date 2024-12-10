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04:39, 10 декабря 2024Мир

На Западе заявили о беспокойстве из-за свержения Асада

Reuters: Запад беспокоится, что в Сирии появится исламистское правительство
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marwan Naamani / dpa / Global Look Press

Страны Запада и Аравийского полуострова беспокоятся, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к возникновению в стране жесткого исламистского правительства. Об этом дипломаты и аналитики рассказали агентству Reuters.

«Внутри и за пределами региона существует сильный страх перед вакуумом власти, который может возникнуть из-за внезапного краха [режима] Асада», — заявил директор аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиз аль-Сагер. По его мнению, Сирию может ожидать судьба Ирака и Ливии после того, как в этих странах свергли Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи.

Один из высокопоставленных дипломатов добавил, что вакуум власти может привести к процветанию экстремистских исламских группировок в Сирии. Другой дипломат отметил, что у повстанцев нет четкого плана управления такой сложной страной, как Сирия, где проживают представители разных этносов и религий.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что смена власти в Сирии стала неожиданностью для всех, включая членов Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что российская сторона будет наблюдать за развитием ситуации.

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