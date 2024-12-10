Начато расследование из-за попавших под поезд российских стюардесс

СК возбудил дело после гибели двух стюардесс под поездом в Москве

Раскрыты новые детали о попавших под поезд в Москве стюардессах

Начало событий в новости Раскрыты новые детали о попавших под поезд в Москве стюардессах

Следователи возбудили уголовное дело из-за попавших под поезд в Москве двух стюардесс. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Потерпевшие девушки 2004 и 2005 годов рождения получили травмы, не совместимые с жизнью.

Утром 8 декабря они попали под поезд рядом с платформой железнодорожной станции Нагатинская Павелецкого направления. Предварительно установлено, что девушки шли вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» официально подтвердила, что потерпевшие работали стюардессами, но в момент произошедшего они не были в форменной одежде.